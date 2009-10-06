Міжнародний рейтинг університетів запрошує українські виші

Міжнародна рейтингова компанія з оцінки університетів закликає українські виші брати участь у її програмі зі складання щорічного світового університетського рейтингу QS, а свою підтримку даному почину висловлюють також Міністерство освіти та науки України й парламентський комітет із питань освіти та науки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявили ініціатори ідеї участі українських вишів у рейтингу Times Higher QS World University Rankings.

Зокрема, представник QS, директор із маркетингу в Центральній Європі та СНД Зоя ЗАЙЦЕВА вважає, що участь у міжнародному рейтингу, перш за все, вигідна самим вишам, а також їх студентам і випускникам, оскільки Міжнародна компанія QS (Велика Британія), є інформаційною платформою у галузі освіти та розвитку кар`єри. З.ЗАЙЦЕВА підкреслила, що і участь, і присутність в одному з авторитетних світових рейтингів університетів є абсолютно безкоштовною, єдине, що потрібно від університетів - англійською мовою заповнити й подати заявку з необхідними статистичними даними вишу.

У свою чергу заступник міністра освіти та науки України Тарас ФІНІКОВ підкреслив, що входження в міжнародні освітні рейтинги має стати метою для українських вишів, які зможуть бути оцінені в зіставленні із зарубіжними колегами.

Водночас ректор Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергій КВІТ зазначив, що участь у таких рейтингах є дуже важливою для українських вишів із практичної точки зору. Проте, на його думку, є немало й об`єктивних причин, через які вони й досі не присутні в міжнародних рейтингах.

Важливість визнання українських вишів у світі підкреслила й директор у зв`язках із громадськістю і комунікаціях компанії СКМ, що також виступила ініціатором ідеї, Наталія ЄМЧЕНКО, заявивши, що сьогодні для бізнесу не стільки важливі виробничі ресурси, скільки кваліфіковані й високоосвічені кадри. Крім того, зазначила вона, участь українських університетів у міжнародних рейтингах – один із найважливіших інструментів утримання кращих кадрів в Україні.

Організатори підкреслили, що вся інформація щодо участі в рейтингу QS топ-500 є відкритою й розміщена на сайті рейтингової компанії.