ВМС України завершують підготовку до тактичного навчання

У районі озера Донузлав (Автономна Республіка Крим, північний захід півострова) Військово-Морські Сили України завершують підготовку до запланованого на 8 жовтня тактичного навчання з висадки морського й повітряного десанту за участю кораблів, авіації, морської піхоти та Військ берегової оборони Військово-Морських Сил ЗС України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування ВМС України, у підготовці до навчання бере участь понад тисяча чоловік особового складу, 5 кораблів та суден забезпечення, 7 літаків та вертольотів, 15 одиниць бронетанкової техніки, понад 50 одиниць спеціальної та автомобільної техніки. Крім того, з силами флоту взаємодіють 4 вертольоти армійської авіації Сухопутних військ України та 4 літака Повітряних Сил України.

За інформацією прес-центру, під час тактичного навчання будуть продемонстровані можливості підрозділів українського флоту щодо блокування та роззброєння (ліквідації) незаконних збройних формувань на приморському напрямку у взаємодії з підрозділами інших видів Збройних Сил України.

Також метою тактичного навчання стане удосконалення злагодженості органів управління силами (військами), підвищення морського, польового та льотного вишколу особового складу Військово-Морських Сил, організація взаємодії між кораблями та частинами, зміцнення практичних навичок командирів усіх ланок.

Під час підготовки до тактичного навчання морськими піхотинцями і підрозділами військ берегової оборони відпрацьовуються питання завантаження техніки та особового складу на великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський» і середній десантний корабель «Кіровоград», висадки на необладнане узбережжя, водіння бронетехніки на плаву, тактики дій підрозділів на березі.

З десантно-штурмовими й розвідувальними підрозділами морської піхоти проводяться заняття з повітряно-десантної підготовки та стрибки з парашутом.

Як повідомляв УНІАН, планується, що за цими навчаннями спостерігатиме Президент України Віктор ЮЩЕНКО.