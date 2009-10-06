«Нафтогаз» повністю розрахувався за газ
У вересні було закуплено 2 млрд. куб.м
|Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ
Про це в інтерв`ю кореспондентові УНІАН повідомив начальник Управління по зв`язках із громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.
«Розрахувалися в повному обсязі», - сказав він.
При цьому В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ зазначив, що у вересні компанія закупила близько 2 млрд. кубометрів російського газу на суму близько 400 млн. дол.
Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язана щомісяця направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.
Україна до сьогодні вчасно і в повному обсязі розраховується з «Газпромом» за поставлений газ.