Опозиція у Київраді відібрала мікрофони у Черновецького та Довгого

Депутати Київради розпочали роботу сесії в умовах блокування трибуни під супровід сирен у залі.

Як передає кореспондент УНІАН, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ запропонував депутатам зареєструватися.

У ході реєстрації опозиційні депутати перебували біля трибуни, тому вони не реєструвалися. Таким чином, в залі зареєструвалися лише 66 депутатів Київради.

На засіданні сесії було прийнято близько 20 рішень щодо земельних питань за дуже короткий час і без обговорення.

Після цього народні депутати зламали перегородку, що відділяла президію від зали.

Опозиційні депутати відібрали мікрофони у О.ДОВГОГО і мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Однак О.ДОВГИЙ намагається вести сесію з переносним мікрофоном.