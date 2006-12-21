Опозиція у Київраді відібрала мікрофони у Черновецького та Довгого
11:10, 21 грудня 2006Суспільство
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Та зламала перегородку
Депутати Київради розпочали роботу сесії в умовах блокування трибуни під супровід сирен у залі.
Як передає кореспондент УНІАН, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ запропонував депутатам зареєструватися.
У ході реєстрації опозиційні депутати перебували біля трибуни, тому вони не реєструвалися. Таким чином, в залі зареєструвалися лише 66 депутатів Київради.
На засіданні сесії було прийнято близько 20 рішень щодо земельних питань за дуже короткий час і без обговорення.
Після цього народні депутати зламали перегородку, що відділяла президію від зали.
Опозиційні депутати відібрали мікрофони у О.ДОВГОГО і мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Однак О.ДОВГИЙ намагається вести сесію з переносним мікрофоном.
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