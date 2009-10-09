Тимошенко обіцяє Чернівецькому університету всю можливу допомогу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича заслуговує присвоєння статусу дослідницького.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час святкування 134-річчя цього навчального закладу.

Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла зробити все, щоб цей статус був присвоєний.

Кажучи про значущість Чернівецького університету в історії і науці України, прем`єр-міністр зазначила, що в цьому навчальному закладі свого часу навчалися Іван Франко, Ліна Костенко, яку вона «любить усією душею», а також викладав організатор першої Української академії наук Степан Смаль-Стоцький.

Прем`єр підкреслила, що в цьому університеті виховувалися і виховуються дух нації і сила нації. Цей вуз добре відомий не тільки в Україні, а й у Європі – він входить в Асоціацію європейських університетів.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що як прем`єр-міністр надаватиме всю можливу допомогу і заступництво Чернівецькому національному університету.