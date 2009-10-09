На Покрову відкриється Меморіальний комплекс українського козацтва

На православне свято Покрови – 14 жовтня – в селі Жуки Полтавського району планують урочисто відкрити Меморіальний комплекс українського козацтва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Полтавської райдержадміністрації Сергій АНТОНЮК.

За його словами, побудований комплекс включає каплицю Покрови Пресвятої Богородиці, курган пам`яті і хрест загиблим козакам, а також пам`ятні знаки двом літописцям козацької епохи – українцю Самойлу Величко, який жив і був похований в Жуках, і словаку Даніелу Крману, що побував на цій землі під час Північної війни, який був свідком Полтавської битви.

У перспективі тут також планують відкрити музей козацької слави і встановити скульптуру Богородиці – покровительки українських козаків.

У різний час на місці Меморіального комплексу стояли три храми. У ХVII столітті полтавський козацький полковник Василь Кочубей побудував тут дерев`яну церкву. Вона була знищена пожежею. Вогонь знищив і її спадкоємицю – також дерев`яну церкву. А третиною – вже кам`яну Покровськую церкву – поруйнували в радянські часи. Тепер жителі сів Тахтаулово і Жуки, які в релігійні свята вимушені їздити в храми обласного центру, одержать нову каплицю Покриви, що належить Українській православній церкві Київського патріархату.