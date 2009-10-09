На Південному березі Криму підірвали дві 500-кілограмові авіабомби

Дві 500-кілограмові німецькі авіабомби часів Другої світової війни знищили піротехніки у морі в районі Форосу на Південному березі Криму.

«На відстані 30 метрів від берегової смуги на пляжі санаторію водолази знайшли заіржавілу бомбу. Поряд буквально на відстані півметра рятувальники виявили її двійника», - повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС.

Фахівці ідентифікували боєприпаси як авіабомби SC-500 часів війни. Вони призначалися для знищення радянських кораблів.

Боєприпаси вирішили знищити на місці. Район пляжу на час операції оточили.

«Бомби благополучно підірвали, створивши п`ятиметровий стовп води і залишивши на радість чайкам оглушену рибу», - відзначили в МНС.