У центральному офісі банку «Надра» - УБОЗ і прокуратура

У Києві зранку в центральному офісі банку «Надра» співробітники столичної прокуратури й Управління по боротьбі з організованою злочинністю проводять слідчі дії в рамках розслідування кримінальної справи.

Про це УНІАН повідомили в МВС України, не уточнивши, в рамках якої саме кримінальної справи проводяться ці дії.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що Генеральна прокуратура України за матеріалами МВС порушила кримінальну справу за фактами незаконних дій керівництва банку «Надра» при видачі у 2008 році кредитів юридичним особам.