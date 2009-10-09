Тимошенко зробить з банку «Київ» структуру Укрпошти

Кабінет міністрів України має намір найближчим часом на базі банку «Київ» створити поштовий банк.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на Третьому Всеукраїнському форумі працівників поштового зв`язку.

«Банк «Київ» успішно працює. Він має всю систему, але не має серйозної розгалуженої мережі відділень. Саме тому я думаю, що ми на найближчому засіданні уряду розглянемо пропозицію, щоб на базі такого банку зробити український поштовий банк, який буде невід`ємною частиною функціонування «Укрпошти», тобто це має бути одним цілим», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр зазначила, що створення такого банку значно покращить ситуацію в роботі «Укрпошти», зокрема, з надання послуг і отримання плати за них. Прем`єр висловила задоволення тим, що учасники Третього Всеукраїнського форуму працівників поштового зв`язку підтримали ідею створення такого банку.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня ц.р. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про рекапіталізацію трьох недержавних комерційних банків – "Укргазбанку", "Родовід Банку" і банку "Київ".

У капіталі банку «Київ» державі тепер належить 99,93%, сума рекапіталізації становила 3,563 млрд. грн.

18 вересня ц.р. з банку «Київ» було виведено тимчасову адміністрацію, скасовано мораторій на зняття депозитів і відновлено повноваження загальних зборів наглядової ради і правління банку.

Довідка УНІАН. Активи банку «Київ» на 1 липня 2009 року становили 3,456 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – до 2,906 млрд. грн., зобов`язання – до 4,069 млрд. грн., статутний капітал – 2,25 млн. грн., власний капітал – «мінус» 612,623 млн. грн. Банк «Київ» завершив І півріччя 2009 року зі збитком 1,2 млрд. грн. проти 16,1 млн. грн. прибутку роком раніше.