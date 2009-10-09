На міжбанку пострибали долар та євро

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,3025/8,3285, на 12:00 ціни впали до 8,2550/8,2850. До закриття торгів цінові рівні підвищилися – 8,2675/8,2960 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2802/0,2817, на 12:00 ціни знизилися до 0,2785/0,2800. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2790/0,2805. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,5875 (-0,0225).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4705/1,4795. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,2305/12,2680, на 12:00 ціни пішли вниз – 12,1630/12,1870. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні відкотилися до рівня 12,2020/12,2440.