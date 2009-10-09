Литвин: парламент сам допрацює бюджет

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН нагадав, що тепер доля бюджету в руках парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в інтерв’ю журналістам.

В.ЛИТВИН зазначив, що оскільки парламент України своїм рішенням не повернув проект закону «Про державний бюджет України» на 2010 рік» до Кабінету міністрів України, то «це означає, що проект держбюджету стає власністю Верховної Ради України». За його словами, «сьогодні карти в руках ВР». Він додав, що парламент України має працювати над проектом бюджету, й оскільки на сьогодні «невідомо, хто буде Президентом України, тому можна уникнути намагання зробити такий бюджет, який був би зручний для влади». За словами В.ЛИТВИНА, парламент має всі можливості зробити так, «щоб люди побачили, що вони не забуті і ніщо не забуте».

Голова ВР додав, що це має бути «бюджет не виживання, а бюджет як мінімум життя».