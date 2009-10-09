Тимошенко вважає, що у листонош мало роботи

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що листонош необхідно перевести на повну зайнятість.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, про прем’єр заявила на III Всеукраїнському форумі працівників поштового зв’язку.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що уряд виділить необхідні ресурси зі Стабілізаційного фонду для покриття витрат «Укрпошти».

«Ми порахуємо фінансовий ресурс, який для цього потрібен, і із Стабілізаційного фонду допоможемо «Укрпошті», тому що ми знаємо, що це велике навантаження», - підкреслила прем’єр і зауважила, що додаткові ресурси «Укрпошта» може отримати, збільшивши кількість послуг, які вони можуть надавати.

Саме тому глава уряду доручила зібрати всі пропозиції та систематизувати всі державні послуги, які можуть робити працівники «Укрпошти».

«Я прихильник того, щоб усе, що можливо на державному рівні, надати «Укрпошті» додаткові можливості здійснювати послуги», - сказала вона.

«Я повністю зацікавлена в тому, щоб завантажити вас роботою, і як наслідок - отримувати додаткові надходження», - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.