У Сочі вибухнула фура з коньячним спиртом

У Сочі на Мамайському перевалі вибухнула вантажівка, що перевозила коньячний спирт, повідомили РосБізнесКонсалтингу в міській інспекції дорожнього руху. Причина аварії уточнюється.

За словами очевидців, водій фури не впорався з управлінням, наїхав на дорожні огорожі, і машина перекинулася. Фура із спиртом вибухнула. Водій загинув на місці. Ще двох людей госпіталізовано. За словами лікарів "швидкої допомоги", це пасажир вантажівки і пожежник. Пасажир фури на ходу вистрибнув з машини і одержав численні переломи. Працівник МНС одержав сильні опіки під час ліквідації пожежі.

Нині пожежа ліквідована. При в`їзді в Сочі з боку Туапсе - багатокілометрова пробка. За інформацією диспетчера сочинського автовокзалу, рейси міжміських автобусів затримуються на 1-2 години.