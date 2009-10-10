Кабмін перерозподілив кошти Стабфонду для підтримки зв'язків за кордоном

Кабінет міністрів України перерозподілив кошти Стабілізаційного фонду на суму 47 млн. грн. для підтримки зв`язків з українцями за кордоном.

Про це говориться в постанові уряду (від 7 жовтня 2009 р. №1054), розміщеній на офіційному сайті Кабміну.

Цією постановою внесено зміни до постанови від 19 серпня 2009 р. №874. Зокрема, заплановано 15 млн. грн. виділити Міністерству закордонних справ, 20 млн. грн. – Міністерству культури і туризму, 5 млн. грн. – Міністерству освіти і науки, 3 млн. грн. – Державному комітету телебачення і радіомовлення і 4 млн. грн. – Державному комітету у справах національностей і релігій.

Перерозподіл коштів здійснюється за рахунок зменшення витрат, передбачених п. 16 ч. 1 ст. 76 Закону «Про Державний бюджет України» («створення культурно-мистецького і музейного комплексу «Мистецький арсенал» - 200 млн. грн.»), і збільшення витрат, передбачених п. 22 ч. 1 ст. 76 («інші витрати»), зі спрямуванням їх для підтримки зв`язків з українцям за кордоном.

Постановою передбачається внести відповідні зміни до Держбюджету. Перерахунок коштів здійснюється через Державне казначейство.