Харківський «Міськелектротранс» оголосив безстроковий страйк

Колектив Харківського комунального підприємства «Міськелектротранс» оголосив безстроковий страйк.

Як передає кореспондент УНІАН, генеральний директор ХКП «Міськелектротранс» Олексій ПАЛАНТ сьогодні на прес-конференції у Харківській міськраді зачитав звернення трудового колективу «до харків’ян та гостей міста».

«Останніми роками, - йдеться у зверненні, - центральна влада практично скорочує фінансування субвенції за перевезення пільгового контингенту, що становить в харківському електротранспорті понад 55%. У цьому, 2009 році, Кабінет міністрів виділив всього 12% коштів від потреб підприємства. Незважаючи на всі зусилля колективу співробітників «Міськелектротрансу», ми не можемо домогтися справедливості в питанні оплати перевезень пільгового контингенту і отримати від уряду чесно зароблені нами гроші. Проблема виплати заробітної плати досягла критичного рівня, наші співробітники ще не отримали заробітну плату навіть за травень, нам нічим годувати свої сім`ї. Всі наші зусилля і звернення в центральні органи влади в Києві не увінчалися успіхом, нас просто не чують і не хочуть чути».

Автори звернення заявили, що «в колективу не залишається ніяких засобів, окрім повної зупинки трамваїв і тролейбусів до рішення питання Кабінетом міністрів України».

Працівники «Міськелектротрансу» вибачаються «за всі заподіяні незручності» і просять у всіх харків`ян підтримки - «інакше наше підприємство просто загине».

За словами О.ПАЛАНТА, звернення одностайно прийняте на зборах трудового колективу ХКП «Міськелектротранс» 9 жовтня 2009 р. Представники профспілкового комітету ХКП «Міськелектротранс» пояснили, що акція протесту в Києві під стінами уряду, яка була проведена 8 жовтня, не дала жодних результатів, і рішення розпочати страйк сьогодні було стихійним.

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю, 9 жовтня, у Харкові на маршрути повністю не вийшли трамваї і тролейбуси – працівники Комунального підприємства «Міськелектротранс» відновили акцію протесту з вимогами погасити борги із зарплати. Як вранці поінформувала кореспондента УНІАН заступник голови профспілкового комітету ХКП «Міськелектротранс» Тамара КАДНОВА, 9 жовтня не працюють всі чотири - два тролейбусні і два трамвайні - депо, роботу призупинили 2421 із 3630 працівників підприємства – в основному водії і кондуктори, на лінії загалом не вийшли 233 трамваї і 179 тролейбусів. За її словами, зарплата не виплачується з травня цього року, і загальна сума боргу на сьогодні становить уже близько 30 млн. грн.