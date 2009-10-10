СБУ шукає Лозінського виключно на території України

Пошуки колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, який підозрюється у вбивстві в Кіровоградській області громадянина Валерія Олійника, СБУ продовжує виключно на території України.

Про це тижневику «Дзеркало тижня» повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Усі свої пошуки ми ведемо на території України. Більше нічого не можу сказати, щоб не полегшувати життя ЛОЗІНСЬКОМУ», - сказав він.

При цьому В.НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що його відомство проводить усі необхідні розшукові заходи для того, щоб спіймати екс-депутата. «З СБУ ніхто завдання розшуку ЛОЗІНСЬКОГО не знімав. Ми проводимо всі оперативно-розшукові заходи на території України для з’ясування місцезнаходження і затримання колишнього народного депутата», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня на прес-конференції генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО піддав критиці діяльність МВС і СБУ щодо розшуку В.ЛОЗІНСЬКОГО. “На жаль, оперативні служби СБУ і МВС не дають позитивний результат по знайденню ЛОЗІНСЬКОГО, щоб його доставили до нас і допитали. Це основна причина, через яку ми не можемо рухатись вперед, а фактично по цій справі практично все зроблено... Кримінальна справа – вона росте з кожним днем, зараз вона зростає у фігурантах (більше стає фігурантів справи) тобто порушено вже декілька кримінальних справ, вони об’єднані в єдине провадження”, - сказав генпрокурор.