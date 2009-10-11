СБУ накрила злочинну групу, яка 6 років виписувала підробні векселі

Управління Служби безпеки України у Вінницькій області викрило групу осіб, які підозрюються у захопленні майна державного підприємства, що здійснювало геологічну розвідку і розробку кар`єрів по видобутку вапняного каменю для цукрової галузі, загальною вартістю 3,7 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ у Вінницькій області, встановлено, що ці особи здійснили незаконне захоплення 15 об`єктів нерухомості, що належать державному підприємству. Зловмисники протягом 6 років займались незаконною видачею векселів від імені підприємства, а також підробкою документів, що призвело до штучного банкрутства підприємства.

Надалі майно підприємства неодноразово перепродувалося, при цьому зловмисники намагалися одержати з держбюджету 0,5 млн. грн. компенсації ПДВ.

Порушено кримінальну справу за ст. 191 ч. 5 (заволодіння і розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) і ст. 366 ч. 2 (службова підробка) Кримінального кодексу. Ведеться слідство.