На Донеччині порушено кримінальну справу щодо ДТП за участю мера

Прокурор Донецької області порушив кримінальну справу за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю мера міста Димитров Юрія АНІСІМОВА, в результаті якої травмовано жінку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної прокуратури, кримінальну справу порушено за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Досудове слідство проводять органи прокуратури Донецької області.

Як повідомлялося, ДТП за участю мера Ю.АНІСІМОВА сталася о 16.20 8 жовтня в Димитрові.

За попередньою версією, водій автомобіля Kia Cerato не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини праворуч, врізався в дерево, а потім наїхав на жінку-пішохода.

Як повідомляли ЗМІ, за свідченнями очевидців, Ю.АНІСІМОВ перебував у стані алкогольного сп`яніння і намагався втекти з місця пригоди.