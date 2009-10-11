Досі горять поля Бортницької станції аерації під Києвом

На мулових полях Бортницької станції аерації ВАТ «Київводоканал» триває ліквідація пожежі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 08.00 11-го жовтня ліквідована пожежа трав’яного настилу на площі близько 5,2 га (за добу - 1,2 га). Продовжується ліквідація решти осередків займання на площі близько 2,8 га шляхом підтоплення.

За даними СЕС Дарницького району Києва та СЕС Бориспільського району, наявність у повітрі шкідливих речовин не перевищує гранично припустимих концентрацій. Подальшого розповсюдження загорання та загрози населеним пунктам немає. Попередня причина пожежі – підпал сухої трави невідомою особою.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на мулових полях Бортницької станції аерації спалахнула в ніч на 6 жовтня.