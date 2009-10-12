Громадська рада закликає врятувати репутацію Служби безпеки

Громадська рада при Службі безпеки України заявляє про необхідність негайного відсторонення Андрія КИСЛИНСЬКОГО від виконання повноважень за посадою заступника голови СБУ.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві членів Громадської ради СБУ.

За словами авторів заяви, такий крок потрібен для збереження репутації Служби та подальшого неупередженого розслідування обставин подання документів про вищу освіту, які А.КИСЛИНСЬКИЙ надав при прийнятті на державну службу.

Громадська рада звертає увагу на необхідність суворого дотримання вимог Закону України «Про державну службу», зокрема, статті 5, в якій говориться: «Державний службовець повинен: …не допускати дій та вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця».