Тігіпко: світовий ринок сталі швидко відновлюється

Українські металурги мають бути готовими до загострення світової конкуренції, заявляє Сергій ТІГІПКО, який має намір балотуватися у президенти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, за його словами, «світовий ринок сталі відновлюється швидше, ніж очікувалося. Це добре для вітчизняних сталеварів, але розслаблятися їм не можна. Просто упіймати чергову кон’юнктурну хвилю попиту на сталь – мало, потрібно інвестувати в зниження собівартості та виробництво високотехнологічних видів продукції».

Так С.ТІГІПКО прокоментував дані Всесвітньої асоціації сталі про швидке відновлення попиту на цей матеріал. Зокрема, організація покращила прогноз споживання сталі у 2009 році: падіння становитиме всього 8,6% замість 14,1%, як очікувалося раніше. При цьому вже наступного року світовий ринок відіграє більше половини кризового зниження обсягів продажу.

«Локомотивом виходу з кризи стануть нові індустріальні держави: Китай, Індія, Бразилія, Туреччина та деякі інші. З їхньою допомогою світова металургія встане з колін, і Україна від цього тільки виграє, – зауважив С.ТІГІПКО. – Але в новому посткризовому світі конкурувати буде набагато складніше».

На його думку, першочергове завдання українських металургів – зниження собівартості продукції. «У нас є чудова нагода знову повернути собі конкурентні переваги у ціні. Потрібно перестати споживати дорогий газ, замінити мартени конвертерами та перейти на автономне енергоспоживання. Але навіть цього буде замало в довгостроковій перспективі», – впевнений він.

«Майбутнє світової металургії – за високотехнологічними марками сталі, металопродукцією з високою доданою вартістю. І в цьому новому майбутньому Україна не повинна опинитися за бортом», – зазначив С.ТІГІПКО.