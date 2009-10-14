Україні потрібне власне ядерне паливо

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає здійснити необхідні кроки для пошуку інвестора для будівництва заводу в Україні з фабрикації ядерного палива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи 13 жовтня на засіданні РНБО.

«Нам необхідно ухвалити рішення щодо вибору на конкурсній основі партнера для створення в Україні власного виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000», - сказав глава держави.

При цьому він нагадав, що будівництво такого заводу передбачене Енергетичною стратегією України до 2030 року.

Довідка УНІАН. Згідно з Енергетичною стратегією Україна планувала до 2014 року побудувати власний завод з фабрикації ТВЗ (тепловиділяючих збірок).

Згідно із затвердженою у вересні ц.р. Кабміном державною цільовою програмою «Ядерне паливо України» будівництво заводу з виробництва ядерного палива планується завершити в 2013 році. Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд. грн., з яких 6,87 млрд. грн. планується залучити як інвестиції.

В даний час Мінпаливенерго і НАЕК «Енергоатом» ведуть переговори з російською корпорацією «ТВЕЛ» про можливу участь російської компанії в будівництві заводу з фабрикації на основі російських технологій.