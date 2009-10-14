Львів через снігопад залишився без води

Сьогодні через сильні снігопади сталась аварія на водогонах в містах Стрий, Золочів, Плугів, які забезпечують водопостачання у 4 райони Львова. Внаслідок аварії без водопостачання залишилися установи, підприємства та житлові будинки у Франківському, Личаківському, Сихівському, Галицькому районах міста. Вода у Залізничному районі Львова подається за скороченим графіком та зниженим тиском.

Про це повідомили УНІАН в управлінні інженерного господарства Львівської міської ради.

Причиною аварії стало знеструмлення ліній електропередач «Львівобленерго». Над відновлення водопостачання вже працюють спеціальні служби.

ЛКП «Львівводоканал» звернулося до львів‘ян з проханням, з огляду на погоді умови в регіоні, «створити необхідний запас води у зв’язку з перебоями у водопостачанні».