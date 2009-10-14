Страшна аварія на трасі Київ—Чоп: зіткнулися сім легковиків і фура

У Київській області сталася страшна аварія, в якій живцем згоріла жінка і декілька чоловік одержали важкі травми. На 60-му кілометрі траси Київ—Чоп на під`їзді до Бородянки зіткнулися 4 легковики. Поки люди чекали приїзду співробітників ДАІ, з туману вилетіла фура і підім`яла під себе машини і людей. Два легкові авто тут же вибухнули! У купу автомобілів і в полум`я в`їхали ще три легкові машини.

У аварії загинула жінка, яка знаходилася у ВАЗ, — вона згоріла живцем. Ще двоє з важкими травмами були доставлені в лікарню. За попередніми даними, причиною аварії стала погана видимість на дорозі.

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