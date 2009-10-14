На завтра синоптики обіцяють сильні дощі й мокрий сніг

15 жовтня за прогнозами синоптиків на території України буде хмарно з проясненнями. У західних областях пройде мокрий сніг та дощ, місцями сильні опади, на дорогах подекуди ожеледиця, в карпатському регіоні налипання мокрого снігу.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла (на високогір`ї Карпат протягом доби 2-7° морозу). На решті території без істотних опадів, лише в східній частині, Криму та Приазов`ї очікуються дощі, подекуди грози, вночі у східних областях місцями сильні дощі. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°; на півдні та сході вночі 5-10°, вдень 13-18°. Вітер в Україні південно-західний та західний, 7-12 м/с, в західній, південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат до 24 м/с.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі по області 0-5° тепла, вдень 7-12°. По м. Києву температура вночі 2-4° тепла, вдень 9-11°.