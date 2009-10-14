У Львові майже зупинився міський транспорт
14:38, 14 жовтня 2009Суспільство
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Вода не встигає стікати
У Львові тролейбуси та трамваї переведено у спеціальний режим роботи через масові зупинки, спричинені поломками двигунів.
Про це УНІАН повідомили в центральній диспетчерській КП «Львівелектротранс».
Трамваї та тролейбуси курсують з великими часовими перервами, а на ділянці вулиць Сахарова-Горбачевського – до центру міста, рух повністю припинено.
У диспетчерській поінформували, що велика кількість води не встигає стікати у дощоприймачі й заливає електрообладнання у тролейбусах і трамваях.
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