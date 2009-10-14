Директор Артеку вимагає від Ющенка усунути Луценка

Генеральний директор міжнародного дитячого центру «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ вважає, що міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО не мав розкривати деталі кримінальної справи про розбещення дітей, і закликає Президента Віктора ЮЩЕНКА усунути його від виконання обов`язків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.НОВОЖИЛОВ заявив сьогодні на прес-конференції у Гурзуфі, де розташовано МДЦ «Артек».

«Пан ЛУЦЕНКО звернувся до Президента для того, щоб заспокоїти ситуацію навколо «Артеку», усунути з посад деяких його співробітників. Я теж звертаюся до Президента, для того щоб в Україні був спокій, усунути цього міністра від обов`язків», - сказав гендиректор центру.

Крім того, він заявив, що продовжить працювати на посаді гендиректора МДЦ «Артек», незважаючи на ці вимоги Ю.ЛУЦЕНКА.

Також Б.НОВОЖИЛОВ висловив обурення з приводу сьогоднішніх заяв глави МВС.

«Сьогоднішню заяву міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА я вважаю просто злочином. Чому злочином? Порушено у принципі Кримінальний кодекс», - сказав гендиректор «Артеку». На його думку, Ю.ЛУЦЕНКО мав «вийти (до преси) і заспокоїти дітей, громадськість, і розслідувати цю справу за КПК». «А він що зробив? Вийшов і виклав матеріали слідства, що заборонено Кримінальним кодексом», - сказав Б.НОВОЖИЛОВ.

Гендиректор «Артека» повідомив, що у зв`язку з розслідуванням справи за статтею «розтління неповнолітніх» проходить один з редакторів журналу «Артек», який працював у таборі на півставки і був співробітником телеканалу ICTV. Його зараз затримано у цій справі.

Б.НОВОЖИЛОВ заявив, що йдеться про драму у сім`ї цієї людини.

Гендиректор дитячого центру також заявив, що якщо маються на увазі діти цього співробітника телеканалу, то вони ніколи не відпочивали в «Артеку».

Б.НОВОЖИЛОВ також заявив, що за педофілію потрібно розстрілювати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 жовтня, міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що ще в квітні цього року у справі про розтління двох неповнолітніх дітей, які відпочивали в «Артеку», висунуто звинувачення і затримано батька цих дітей, а троє працівників дитячого центру проходять у справі як свідки.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, встановлено, що батько цих дітей, який працював журналістом на телеканалі ICTV, розлучився з дружиною, проте вона іноді дозволяла йому брати їх з собою на відпочинок, зокрема до «Артеку». Як відзначив Ю.ЛУЦЕНКО, постраждалі діти свого часу були усиновлені подружжям.

Також встановлено, що постраждалих дітей, які перебували в «Артеку», вивозили на приватну квартиру, де батько та інші невстановлені поки особи, здійснювали з ними дії, які кваліфікуються як розтління.

За словами міністра, діти впізнали деяких осіб, що працюють в «Артеку». Зараз ці особи проходять у справі як свідки, але прокуратура дала дозвіл на проведення у них обшуків.

«Думаю, що після цього їх процесуальний статус може змінитися», - відзначив міністр.

У контексті цього він відзначив, що звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням, щоб він доручив Державному управлінню справами, у підпорядкуванні якого знаходиться «Артек», усунути цих трьох працівників від виконання службових обов`язків на час слідства.