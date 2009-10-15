Світові ціни на нафту продовжують зростати

Ціни на нафту на світових ринках 14 жовтня підвищилися, досягнувши рекордної позначки за рік на тлі оптимізму з огляду на відновлення глобального попиту на енергоносії, повідомляє Reuters.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New-York Merchantile Exchange) вартість ф`ючерсів з постачанням у листопаді на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil зросла на 1,03 дол. - до 75,18 дол. за баррель - найвищої ціни з жовтня 2008 року.

Ціна ф`ючерсів з постачанням у листопаді на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (Inter Continental Exchange) зросла на 0,70 дол. - до 73,10 дол. за баррель.