У Києві вшанували пам’ять В’ячеслава Чорновола

У неділю, 24 грудня, відзначається 69-а річниця від дня народження засновника Народного Руху України В’ячеслава Чорновола.

Нинішній лідер НРУ Борис ТАРАСЮК під час покладання квітів до могили В.Чорновола на Байковому цвинтарі у Києві заявив, що об`єднання НРУ і Української народної партії повинно призвести до об`єднання всіх правих сил. Він нагадав, що засновник Руху “мріяв про створення союзу правих сил і про те, щоб не було розколу Народного Руху”.

"Рішення політради Народного Руху України і правління Української народної партії про організаційне об`єднання є кроком до об`єднання цих двох партій та всіх правих сил", - зазначив Б.ТАРАСЮК. Він принагідно нагадав, що НРУ і УНП підписали декларацію про відновлення організаційної єдності. Партії також домовилися створити спільний орган - раду НРУ-УНП. Втім, про подальший об’єднавчий процес можна буде говорити після того, як ця рада ефективно запрацює, наголосив Б.ТАРАСЮК.

Довідка УНІАН. В.Чорновіл загинув в автокатастрофі у березні 1999 року. За офіційною версією МВС, він загинув внаслідок випадкової ДТП під Києвом: автомобіль В.Чорновола врізався у "КамАЗ" з причепом, який розвертався на дорозі. Соратники В.Чорновола вважають його загибель політичним убивством.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у серпні 2006 року ініціював проведення додаткового розслідування обставин загибелі видатного державного і громадського діяча В.Чорновола.

6 вересня в Дніпропетровську Ю.ЛУЦЕНКО висловив переконання, що В.Чорновіл був убитий, а не став жертвою ДТП. Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що МВС останнім часом « серйозно просунувся » у результатах розслідування загибелі В.Чорновола. За словами міністра, виявлено дуже багато нових обставин, які свідчать, що В.Чорновіл став жертвою вбивства. Ю.ЛУЦЕНКО зізнався, що має більше матеріалів, ніж наразі повинен мати міністр внутрішніх справ.

За його словами, він не має права говорити дуже багато, оскільки справу за фактом загибелі В.Чорновола розслідує Генпрокуратура України. « Якщо ГПУ вчинить згідно із законом, то громадськість дізнається про багато додаткових фактів щодо загибелі лідера Народного руху України ». Міністр повідомив, що це він робить свідомо, оскільки « деякі співробітники ГПУ та СБУ бояться повторного поховання справи щодо загибелі В.Чорновола ».

Водночас 8 вересня генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявив, що поки досудове слідство триває, неможливо стверджувати про те, чи було це ДТП, чи вбивство. Він повідомив, що у справі В.Чорновола проведено 14 експертиз, допитано майже 500 свідків, 27 лютого ц.р. було призначено комплексну експертиза, яка має бути завершена наприкінці вересня.

Він також повідомив, що не підтвердилися заяви одного із свідків про причетність окремих керівників Росії до загибелі В.Чорновола. Генпрокурор повідомив, що ця інформація не підтверджується свідченнями інших свідків. Окрім того, цей свідок сам притягався до кримінальної та адміністративної відповідальності, був засуджений за шахрайство, навіть перебував у міжнародному розшуку. За словами О.МЕДВЕДЬКА, Ю.ЛУЦЕНКО, коли говорив про наявні у нього факти, що вказують на вбивство В.Чорновола, послався на свідчення саме цієї особи.