ДАІ забрала Лексус мера Цюрупинська, підозрюючи, що машина крадена
17:59, 17 жовтня 2009Суспільство
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Матеріали - в РВВС
Державтоінспекція ГУ МВС в Херсонській області відправила на штрафмайданчик «Лексус», в якому їхала голова міської ради Цюрупинська Людмила ЗАРЕЧНА.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ГУ МВС, причиною цього стали підозри у тому, що машина крадена.
Затримання автомобіля відбулося вдень 16 жовтня в центрі Цюрупинська.
«У співробітника ДАІ, який перевіряв документи, до водія виникли запитання. автомобіль відправлено на штрафмайданчик до з`ясування обставин. Всі матеріали знаходяться в Цюрупинському РВВС», - зазначили в прес-службі.
Л.ЗАРЕЧНА стала міським головою Цюрупинська за результатами позачергових виборів, які відбулися 30 листопада 2008 року.
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