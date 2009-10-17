ДАІ забрала Лексус мера Цюрупинська, підозрюючи, що машина крадена

Державтоінспекція ГУ МВС в Херсонській області відправила на штрафмайданчик «Лексус», в якому їхала голова міської ради Цюрупинська Людмила ЗАРЕЧНА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ГУ МВС, причиною цього стали підозри у тому, що машина крадена.

Затримання автомобіля відбулося вдень 16 жовтня в центрі Цюрупинська.

«У співробітника ДАІ, який перевіряв документи, до водія виникли запитання. автомобіль відправлено на штрафмайданчик до з`ясування обставин. Всі матеріали знаходяться в Цюрупинському РВВС», - зазначили в прес-службі.

Л.ЗАРЕЧНА стала міським головою Цюрупинська за результатами позачергових виборів, які відбулися 30 листопада 2008 року.