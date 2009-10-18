Банкіри кажуть, що сидять на пороховій бочці

Заборона Національного банку України формувати резерви під кредитні ризики у валюті залишається однією з серйозних загроз для стабільності банківської системи. Як повідомляє тижневик «Дзеркало тижня» , таку заяву зробили банкіри під час круглого столу, організованого виданням.

«Як і раніше, велика проблема - це постанови №107-109. Зараз вже очевидно і для НБУ, що банки під таким регулюванням все більше влізають у валютні ризики і вже зараз зазнають збитків у зв`язку із зростанням короткої позиції. Його терміново потрібно змінювати, робити м`якіше або відмовлятися зовсім», - переконаний голова правління «УкрСибБанку» Сергій НАУМОВ.

Аналогічної думки дотримується і голова правління «Дочірнього банку Ощадбанку Росії» Ігор ЮШКО, який ще півроку тому заявляв про те, що «нова методика розрахунку валютної позиції - це бомба сповільненої дії, яка підірве банківську систему зсередини».

«Ми з вами, банкіри, це чудово розуміємо. Я для себе прикидав: якщо всі банки приведуть валютну позицію у відповідність з методикою, то 15% рухи курсу означатиме майже мільярд доларів втрат для банківської системи за рахунок курсових різниць. На капіталах, на дооцінці резервів, які слід буде доформувати», - заявив І.ЮШКО під час круглого столу.

«Сьогодні всі тягнуться хоч три копійки покласти в капітал, щоб якось відновити свою адекватність, і при цьому ми сидимо на пороховій діжці. Але кому до цього є справа? А новий вибух обов`язково відбудеться. Питання тільки, коли – цієї осені, навесні чи восени наступного року», - підсумував він.

Як повідомлялося, Національний банк України своїми постановами №107 і №109 вніс зміни до порядок розрахунку валютної позиції комерційних банків. Згідно з документами, резерви, сформовані в іноземній валюті під кредити в іноземній валюті, не використовуватимуться при розрахунку валютної позиції. Таким чином, щоб не порушувати нормативи Нацбанку, комбанки повинні будуть формувати в гривнах резерви під заборгованість в інвалюті. На виконання зазначених вимог Нацбанк дав банкам 90 днів.

З діями НБУ висловили свою незгоду ряд українських банків з іноземним капіталом, а також такі міжнародні фінансові організації, як Міжнародний валютний фонд і Європейський банк реконструкції і розвитку.