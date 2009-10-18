Троє людей загинули в пожежі в Дніпродзержинську

Учора о 21.40 у Дніпродзержинську Днепропетровської області у квартирі на четвертому поверсі чотириповерхового житлового будинку внаслідок необережного поводження з вогнем при палінні у нетверезому стані виникла пожежа, в результаті загинули троє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, ще одна людина з отруєнням продуктами горіння середнього ступеню важкості госпіталізована.

О 23.20 відділенням Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована.