Троє людей загинули в пожежі в Дніпродзержинську
11:23, 18 жовтня 2009Суспільство
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Причина - паління в нетверезому стані
Учора о 21.40 у Дніпродзержинську Днепропетровської області у квартирі на четвертому поверсі чотириповерхового житлового будинку внаслідок необережного поводження з вогнем при палінні у нетверезому стані виникла пожежа, в результаті загинули троє людей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, ще одна людина з отруєнням продуктами горіння середнього ступеню важкості госпіталізована.
О 23.20 відділенням Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована.
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