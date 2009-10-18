Кримські регіонали - за Януковича

Конференція кримської організації Партії регіонів підтримала висунення лідера партії Віктора ЯНУКОВИЧА кандидатом у президенти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам народний депутат Василь ДЖАРТИ, що займається Кримом по партійній лінії.

«Партійна організація висунула кандидата у президенти і (вирішила) клопотати перед з`їздом підтримати це висунення», - сказав В.ДЖАРТИ.

Крім того, партконференція обрала 34 чоловіки від Криму для участі в з`їзді партії.

В.ДЖАРТИ також заявив, що учасники конференції засудили вислови екс-голови кримської організації Партії регіонів, колишнього члена фракції Партії регіонів у парламенті, народного депутата Василя КИСЕЛЬОВА.

«КИСЕЛЬОВ вирив для себе величезний рів, через який йому не перестрибнути. Він залишився на одному боці, я так думаю, з діючою владою, а партія і люди, які підтримують партію, активні її члени, - на другій стороні», - заявив В.ДЖАРТИ.