Прокуратура порушила кримінальну справу про напад на міліціонера

Прокуратура Рівненського району порушила кримінальну справу за фактом нападу на 41-річного підполковника міліції - дільничного селища Клевань.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків УМВС України в області, міліціонера вдарили ножем у груди, коли він з напарником приїхав на допомогу пенсіонерці, яку кривдив її 25-річний онук. Дільничний намагався вгамувати онука, але той вихопив кишенькового ножа і вдарив міліціонера у груди.

Потерпілого вже прооперували: йому видалили селезінку.

25-річного зловмисника відправили на психіатричне обстеження, отже, чи буде підозрюваний відповідати за поранення міліціонера, невідомо, адже його можуть визнати неосудним.