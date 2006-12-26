У Києві накрили підпільний конвертаційний центр

У ході проведення спеціальної операції Управлінням СБУ в м.Києві та міліцією припинено діяльність фінансової структури, яка здійснювала махінації з переведення безготівкових коштів у готівку і допомагала клієнтам-замовникам зменшити розміри обов’язкових платежів до державного бюджету.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі УСБУ у м. Києві, співробітниками СБУ було встановлено, що так званий “конвертаційний центр” обслуговував суб’єктів господарювання Київського регіону. Використовуючи копії паспортів та індефікаційних кодів жителів столиці, організатори тіньової фінансової структури створили мережу з більш як 20 фіктивних фірм. На рахунки цих “фантомів” клієнти конвертаційного центру переказували безготівкові кошти як оплату за неіснуючі рекламні послуги, маркетингові дослідження, ремонтні, будівельні роботи тощо. Махінації з фінансово-господарськими документами дозволяли зловмисникам отримувати у банках готівку, а також підробляти звітність з метою ухилення від оподаткування.

Правоохоронці провели обшуки в офісах фірм, задіяних у оборудках, розташованих у Печерському, Подільському та Шевченківському районах столиці. Готівкою вилучено валюти на суму понад 4 млн. грн. Виявлено статутні документи і печатки 489 фіктивних підприємств, які використовувались у схемі конвертації, підроблені бланки фінансової звітності, апаратура модемного зв`язку “банк-клієнт”. Вилучено близько 40 копій паспортів громадян України, що ділками використовувались для реєстрації фірм-фантомів.

За рішенням суду Голосіївського району Києва, на рахунках зловмисників, відкритих в одному із комерційних банків, заблоковано близько 1,8 млн. грн. Порушено кримінальну справу.