Хрущовки 40-х років треба зносити, а інші ще послужать

«Хрущовки» 40-50-х років спорудження потрібно зносити, а будинки, збудовані в 60-80-х роках, - реконструювати.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив віце-прем`єр-міністр, міністр будівництва, архітектура і ЖКГ Володимир РИБАК сьогодні під час інтернет-конференції на Урядовому порталі.

На його думку, зносити слід будинки 40-50-х років спорудження, які відслужили свій термін, із ступенем зношеності більш як 60%. А будинки 60-80-х років забудови підлягають реконструкції і ремонту.

Як повідомив В.РИБАК, для будівництва нових будинків і реконструкції старих планується використовувати гроші державного і місцевих бюджетів, а також залучати інвесторів. Механізми виділення земельних ділянок інвесторам, а також умови участі в реконструкції кварталів застарілого житла буде прописано в Житловому кодексі.

За словами міністра, впродовж січня-лютого 2007 р. місцевим органам самоврядування доручено провести ревізію житлового фонду в регіонах. А в першому півріччі 2007 р. вони повинні будуть зарезервувати земельні ділянки для будівництва житла замість знесеного.

Як повідомляв УНІАН, роботу із знесення та реконструкції будинків Мінбуд планує почати в 2007 р.