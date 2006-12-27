Прогноз погоди на Новий рік

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У північних, східних областях та в Криму невеликий сніг та мокрий сніг (вдень у Криму з дощем). На решті території без істотних опадів.

На Лівобережжі України на дорогах місцями ожеледиця; у західних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у північних та східних областях вранці та вдень окремі пориви 15-18 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, у північних областях близько 0°; вдень від 1° морозу до 4° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

29-30 грудня - хмарно з проясненнями. У східних областях невеликий сніг (вночі 30 грудня помірний). На решті території без опадів, лише 29 грудня у північних, а вдень і в прикарпатських областях, 30 грудня у Приазов`ї та в Криму часом невеликий сніг та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура 29 грудня вночі 0-5° морозу, у південних та прикарпатських областях до 8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; 30 грудня в Україні, крім західних, Одеської та Миколаївської областей, вночі 3-8° морозу, на півночі Лівобережжя та у східних областях до 11°, вдень 0-5° морозу; в Криму 29 грудня вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, 30 грудня вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

31 грудня - без істотних опадів, лише вдень у західних областях часом невеликий сніг, мокрий сніг; температура у східній половині вночі 6-12°, місцями до 15° морозу, вдень 1-7° морозу; на решті території вночі 2-8° морозу, на півдні до 11° морозу, вдень від 1° тепла до 5° морозу.

1 січня часом опади у вигляді снігу, мокрого снігу, на півдні та заході подекуди з дощем (лише вночі у східних областях без опадів); температура підвищиться на 2-4°, лише вночі у східних областях суттєво не зміниться.

У Києві та області у четвер очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень по області окремі пориви 15-18 м/с. Температура у Києві та області вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

29-30 грудня - хмарно з проясненнями. 29 грудня місцями невеликий сніг, мокрий сніг, 30 грудня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура 29 грудня вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; 30 грудня вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

31 грудня-1 січня - без істотних опадів, лише вночі та вранці 1 січня часом сніг. Температура 31 грудня вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу; 1 січня вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.