Луценко: слідчі МВС не залишать справу про розбещення дітей

Представники Міністерства внутрішніх справ України продовжать працювати у складі групи з розслідування резонансної кримінальної справи про розбещення двох дітей, попри рішення про передачу цієї справи з Головного слідчого управління МВС у провадження Генеральної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«У потужній спільній слідчо-оперативній групі перебувають і перебуватимуть як слідчі прокуратури, які фактично вели допити останні тижні не менше, ніж їх вели працівники МВС, будуть слідчі МВС, будуть оперативники Управління з питань боротьби з організованою злочинністю, Департаменту кримінального розшуку. Дехто каже про можливе залучення туди (до складу групи) і працівників СБУ. Там уже є два представники (спецслужби), можливо, їх кількість буде посилено», - сказав міністр. Він назвав групу єдиним організмом.

При цьому він відзначив, що не має претензій до Генпрокуратури через рішення забрати справу. «Я не маю жодних претензій до колег», - сказав керівник МВС.

За словами міністра, Генпрокуратура має право витребувати справу. «Якщо справа набуває надзвичайного суспільного резонансу, а також якщо є заяви від депутатів, адвокатів, які постраждалої сторони, вони (у ГПУ) мають право приймати такі рішення», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

На його думку, передача справи мало що змінить. «Те, що сьогодні підпис ставитиме не слідчий МВС, а слідчий Генпрокуратури - нічого не змінить», - вважає міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО відзначив, що співробітники Генпрокуратури були присутні «на кожній слідчій дії».

Міністр закликав народних депутатів припинити «політичну істерію» навколо цієї кримінальної справи.