Генпрокуратура відмовилася змінювати адвоката Пукачу

Генеральна прокуратури відмовила адвокату Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентині ТЕЛИЧЕНКО у вимозі замінити адвоката Олексія ПУКАЧА Миколу ЛАПТІЄВА, якій захищав в суді одного із вбивць журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це В.ТЕЛИЧЕНКО повідомила УНІАН.

За її словами, ще у серпні цього року, довідавшись про те, що захисником О.ПУКАЧУ призначено того ж адвоката, який захищав одного з засуджених виконавців убивства, а саме – Олександра ПОПОВИЧА, вона звернулася до ГПУ з клопотанням про заміну захисника О.ПУКАЧУ.

«Інтереси ПОПОВИЧА як виконавця і ПУКАЧА як організатора злочину суперечать між собою, а відтак призначення одного й того ж самого адвокат цим особам є порушенням вимог статті 61 КПК України», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО. "Тим не менше, - додала вона, - керівник слідчої групи відмовив у задоволенні згаданого клопотання, вказавши на те, що не бачить суперечності інтересів ПУКАЧА та ПОПОВИЧА".

Як зазначила адвокат, отримавши таку відповідь, вона звернулася до Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, та одержала науково-правовий висновок, який підтвердив її точку зору. «Орган досудового слідства при призначенні захисника ПУКАЧА О.П, як обвинуваченого у вчиненні вбивства Г.Гонгадзе має суворо дотримуватися вимог ч.ч.2 та 3 ст. 61 КПК України. Відтак, ПУКАЧУ О.П. має бути призначено захисника, який у даній справі не надавав юридичну допомогу особам, інтереси яких суперечать інтересам ПУКАЧА О.П. Адвокат, який раніше здійснював захист ПОПОВИЧА О.В, як обвинуваченого у вбивстві Г.Гонгадзе, не може бути призначений захисником ПУКАЧА О.П.», - процитувала відповідь інституту В.ТЕЛИЧЕНКО.

Відтак, продовжила вона, у жовтні я повторно звернулася до ГПУ з клопотанням про заміну захисника, долучивши висновок Інституту держави і права. Проте ГПУ вирішила ігнорувати роз’яснення науковців та знову відмовила в задоволенні клопотання.

«На жаль, оскаржити до суду таку позицію ГПУ я зможу лише, коли слідство буде закінчене, КПК не передбачає можливості звернутися з цього питання до суду тепер. А коли слідство буде закінчено – виправляти помилку слідчих та прокурорів ГПУ буде вже пізно. Таке рішення ГПУ - шлях на уникнення кримінальної відповідальності для ПУКАЧА. ГПУ це робить або з непрофесійності, або з умислом. Непрофесійність можна було виправити, керуючись роз’ясненням науковців, але це не було зроблено, тому я схиляюся до того, що є умисел», - констатувала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Убивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві журналіста трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА та Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачуваний – колишній начальник Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС О.ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня ц.р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.

Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників убивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.