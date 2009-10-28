На які кошти лікувати дипломатів?

Видатки на лікування осіб у посольстві України в США, у яких підозрюють захворювання на грип А/Н1N1 (свинячий грип), у повному обсязі профінансовано посольством за рахунок коштів Стабілізаційного фонду.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Водночас, за повідомленням ЗМІ, йдеться про легку форму захворювання у трьох дітей співробітників посольства, які відвідували школу. В МЗС наразі уточнюють цю інформацію.

Також в прес-службі МЗС зазначили, що міністр закордонних справ України дав доручення щодо опрацювання питання фінансування видатків на медичне страхування співробітників закордонних дипломатичних установ.