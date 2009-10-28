Православні туристи пройшли вздовж Дністра

Учасники міжнародного клубу православного туризму «Одігитрія» провели подорож берегами Дністра.

Про це кореспондента УНІАН повідомила керівник міжнародного клубу православного туризму «Одігитрія» Марина БОГДАНОВА.

За її словами, маршрут православних туристів пролягав Хмельницькою областю. Група відвідала монастир святого Онуфрія поблизу села Головчини, Кам`янець-Подільський, фортецю Хотин. Побували на території літописної Бакоти – стародавнього міста, знищеного в XV столітті і затопленого в 1981 році водами Дністра.

Учасники туру на нічліг зупинялася на березі Бакотського водосховища, де збереглася частина скельного монастиря і три джерела, освячені молитвами ченців, що жили тут колись.

Біля Бакотського скельного монастиря було проведено молебень.

М.БОГДАНОВА додала, що в листопаді туристичний клуб планує поїздку на Чернігівщину – до храмів і печер Київської Русі.