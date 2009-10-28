Криза вже закінчилася, але зростання ще не почалося

На економічне зростання в країнах Центральної і Східної Європи (ЦСЄ) наступного року впливатиме, в першу чергу, низький рівень експорту і зменшення негативного впливу скорочення матеріально-виробничих запасів.

Така думка міститься в аналітичному звіті Erste Group, переданому агентству УНІАН.

Як прогнозує співголова мікродосліджень ЦСЄ Юрай КОТЬЯН, наступного року Чехія, Словаччина, Польща і Україна продемонструють 2-3% річного зростання економік, що набагато нижче за їх потенціал. На його думку, країни, які ще не досягли дна, тобто Угорщина, Хорватія, Румунія і Сербія, продемонструють зростання не більше одного відсотка або перебуватимуть в стані стагнації, оскільки відновлення, яке почнеться не раніше другого кварталу, не буде адекватно відображено в річних показниках зростання наступного року.

Як говориться у звіті, в контексті зростання після 2010 року слід звернути увагу на потенційну продуктивність. Аналітики Erste Group вважають, що усунення дефіциту поточного рахунку (найвищий в балтійських країнах) передбачає скорочення інвестицій на 5-40% і зниження споживання, максимум, на 10% (найнижчий рівень в Чехії та Польщі).