Тимошенко сьогодні святкуватиме визволення України
07:00, 28 жовтня 2009Суспільство
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Про це повідомила прес-служба Кабміну
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 28 жовтня в 16.00 візьме участь в урочистих заходах з нагоди 65-ї річниці визволення України від фашистських загарбників.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів України.
Урочисті заходи відбудуться в національному палаці мистецтв «Україна» (вул. Васильківська, 103).
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