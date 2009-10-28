Тимошенко сьогодні святкуватиме визволення України

Про це повідомила прес-служба Кабміну

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 28 жовтня в 16.00 візьме участь в урочистих заходах з нагоди 65-ї річниці визволення України від фашистських загарбників. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів України. Урочисті заходи відбудуться в національному палаці мистецтв «Україна» (вул. Васильківська, 103).

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