У Москві розпочалася епідемія ГРВІ та грипу

Показники захворюваності населення Москви на грип і ГРВІ перевищили розрахунковий епідемічний рівень на 21 відсоток, повідомляє столичне управління Росспоживнагляду. З 19 по 25 жовтня в місті захворіли 105 тис. 665 чоловік, зокрема 68 тис. 550 дітей.

Порівняно з попереднім тижнем, кількість зареєстрованих захворювань зросла на 40,7%, 2216 москвичам, зокрема 1514 дітям, була потрібна госпіталізація, передає Лента.ру.

Найбільше епідемія торкнулася дітей 3 -12 років. У цих вікових групах епідемічні пороги захворюваності перевищені, відповідно, на 28,1 відсотка і в 2,5 рази.

У решті вікових груп захворюваність не досягає епідемічного порогу: серед дітей до 2 років вона нижча за порогові показники на 13,8 відсотка, серед дорослих – на 0,3 відсотка.

Підтверджені випадки грипу (здебільшого сезонного) становлять близько 1 відсотка від загального числа виявлених захворювань. Одночасно продовжує зростати кількість зареєстрованих у столиці РФ випадків пандемічного грипу А/H1N1. 27 жовтня в Москві була офіційно підтверджена перша в місті смерть пацієнтки з цією інфекцією. Це четвертий у Росії випадок смерті людини від нового грипу.

На сьогодні в Москві продовжується імунізація громадян, віднесених до груп ризику (медпрацівників, учителів, людей старше 60 років і дітей), проти сезонних штамів грипу. Станом на 26 жовтня щеплено 1 237 584 чоловік.