Уродженка України зізналася, що готувала масове вбивство в гімназії

16-річна німецька учениця, уродженка України Таня ОТТО визнала на суді, що в травні 2009 року планувала влаштувати масове вбивство в своїй гімназії Альберта Ейнштейна в Санкт-Августині, повідомляє Лента.руз посиланням на інтернет-видання RP-Online.

27 жовтня в земельному суді Бонна розпочався судовий процес. Т.ОТТО звинувачують у замаху на вбивство, завданні тяжких тілесних ушкоджень і підготовці вибуху. За даними звинувачення, Т.ОТТО розраховувала спочатку зарубати одного з вчителів мечем і узяти в нього ключ від класу. Після цього вона мала намір закидати класну кімнату саморобними "коктейлями Молотова" й замкнути двері ззовні.

Злочин зірвався в останню мить: одна з учениць, зайшовши в шкільний туалет, застала там Т.ОТТО за приготуванням пляшок із "коктейлем Молотова". Т.ОТТО кинулася на свідка з ножем, поранила її, а потім спробувала втекти.

У рюкзаку, який вона залишила в туалеті, поліція знайшла газовий пістолет, ножі, меч, а також прощального листа суїцидального характеру, в якому Т.ОТТО писала, що хоче бачити, як її однокласники плакатимуть, а потім накласти на себе руки.

Прес-секретар земельного суду в Бонні заявив, що дівчина в усьому зізналася й причинами, що штовхнули її на злочин, назвала "проблеми в школі та в сім`ї".