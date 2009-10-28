У Тимошенко хочуть закрити дірку в бюджеті четвертим траншем МВФ

Уряд України планує використати четвертий транш кредиту Міжнародного валютного фонду на покриття дефіциту державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ, який повернувся в інформаційне поле..

«Ми звернулися до МВФ з проханням розглянути можливість направити ці кошти на фінансування дефіциту держбюджету, хоча б частково», - сказав він.

При цьому І.УМАНСЬКИЙ зазначив, що остаточної відповіді на це питання поки немає.

Довідка УНІАН, Міжнародний валютний фонд (МВФ) у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. дол.

12 травня в Україну надійшли 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частина другого траншу в розмірі 1,5 млрд. дол. направлена безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Третій транш становив 3,3 млрд. дол. замість запланованих 3,2 млрд. дол. Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд. дол. МВФ планує надати Україні до кінця 2009 року.

Сьогодні, 28 жовтня, І.УМАНСЬКИЙ повідомив, що Україна очікує, що рішення про виділення четвертого траншу кредиту МВФ Рада директорів цієї організації ухвалить у раніше встановлені терміни – у середині листопада.