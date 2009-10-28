НБУ написав Тимошенко, що 9,8 млрд на Євро-2012 у нього немає

Національний банк України (НБУ) проінформував Кабінет міністрів України про неможливість виділення 9,8 млрд. грн. для підготовки Євро-2012, за рахунок перевищення доходів над витратами НБУ.

Про це УНІАН повідомив представник НБУ, який побажав залишитися неназваним.

«Відповідний документ направлено в Кабмін» - сказав він.

Крім того, за його інформацією, очікуване Нацбанком за підсумками 2009 року перевищення доходів над витратами становить 600-800 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня Верховна Рада України подолала вето Президента України на закон “Про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2009 рік" і деякі інші закони України”.

Законом встановлюється, що Національний банк України в 2009 році вносить до Держбюджету перевищення кошторисних доходів над своїми кошторисними витратами в поточному році на загальну суму не менше 9,8 млрд. грн.

Вказані надходження пропонується направити на забезпечення належного виконання заходів щодо підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

4 вересня Президент повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» і деякі інші закони України».

6 жовтня Верховна Рада прийняла постанову, першим пунктом якої Президенту запропоновано забезпечити виконання конституційної процедури набуття чинності закону «Про внесення змін до Закону «Про Держбюджет України на 2009 рік» і деякі інші закони України», невідкладно обнародувавши текст вказаного документа за підписом глави держави.

12 жовтня В.ЮЩЕНКО заявив, що не підпише закон про внесення змін до держбюджету на 2009 рік і запропонував парламенту, відповідно до Конституції, повторно розглянути закон разом з поданими ним пропозиціями.

15 жовтня газета «Голос України» опублікувала закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» і деякі інші закони України» за підписом голови ВР Володимира ЛИТВИНА, і таким чином закон набув чинності.