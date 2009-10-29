У ДТП загинули два майори міліції

Вчора близько 22.30 в Маріуполі, на вул. Артема напроти автовокзалу, «ВАЗ-21015» врізався у дерево.

У машині знаходилися двоє співробітників міліції. Один з них загинув на місці, другого у важкому стані карета «швидкої» доставила в реанімацію. Незважаючи на зусилля лікарів врятувати потерпілого не вдалося. Він помер у лікарні.

В даний час дослідчу перевірку за фактом ДТП проводить прокуратура Жовтневого району Маріуполя, повідомляє Обком з посиланням на "Ильичевец".

«Згідно з попередніми даними і свідченням очевидців, у момент руху автомобіля, дорогу почала перебігати жінка, намагаючись уникнути зіткнення, водій різко крутнув кермо вліво, і машина врізалася у дерево», - повідомив заступник прокурора Жовтневого району Олександр Туру.

Він також повідомив, що в ДТП загинув в.о. начальника сектора кримінального розшуку Іллічівського райвідділу міліції і його заступник. Обидва були майорами міліції. Старшому з них 5 грудня мало було виповнитися 38 років, молодшому було 35.