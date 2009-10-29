Родичі моряків “Аріани” 6 місяців не можуть достукатися до влади

Родичі українських моряків – членів екіпажа судна “Аріана” звертаються із закликом до української влади, судновласника і світової громадськості прискорити звільнення судна і екіпажа з полону сомалійських піратів.

Про це родичі моряків заявили на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, депутат Одеської міськради Світлана ФАБРИКАНТ зазначила, що родичі моряків зверталися “у всі інстанції”, проте за шість місяців не отримали “жодних позитивних результатів”.

За її словами, сьогодні направлено вже четверте звернення на ім`я Президента України Віктора ЮЩЕНКА, на три з них - жодної реакції не одержано. “Була тільки одна реакція з розкладом часу прийому приймальні”, - додала вона.

За словами С.ФАБРИКАНТ, в СБУ родичам відповіли, що “штаб з порятунку “Аріани” створено ще в травні й робота здійснюється”.

С.ФАБРИКАНТ зазначила, що велику частину часу родичі мовчали, оскільки боялися зашкодити своїм близьким.

“Найголовніше, що сьогодні хочуть почути родичі моряків - це їхні голоси. За шість місяців вони не чули рідних голосів і не знають, в якому стані вони перебувають”, - сказала вона.

Одна з учасниць прес-конференції Галина ФЮТ звернулася до людини, яка керує діями піратів, із закликом “проявити гуманність і людяність” і відпустити моряків. При цьому вона зазначила, що ця людина не виходить на зв`язок з родичами моряків, і припустила, що вона, “можливо, хоче цим показати, що її не цікавлять гроші, і вона хоче, щоб світова спільнота виявила зацікавлення до його країни”.

“Ми звертаємося до пана Мухаммеда відпустити членів екіпажа “Аріана”, після такого кроку ми звернемося до всієї світової спільноти з проханням надати гуманітарну допомогу народу Сомалі. Також ми готові звернутися до уряду України з проханням надати політичний притулок тим сомалійцям, які захочуть почати нове життя”, - заявила Г.ФЮТ.

Також вона повідомила, що судновласник готовий заплатити викуп за “Аріану”.

Крім того, родичі моряків повідомили, що екіпаж судна має страховку, проте вона не передбачає випадок захоплення судна піратами.

У свою чергу, родичка одного з моряків Ганна МОРУГОВА повідомила, що родичі моряків зверталися до багатьох кандидатів у Президенти і народних депутатів, проте допомогти погодився лише Сергій ТІГІПКО.

“На сьогоднішній день лише одна людина нам протягнула руку допомоги - Сергій ТІГІПКО. Це людина, яка прийшла і сказала: “Хлопці, я вам нічого не обіцятиму, але всім чим зможу, я допоможу”, - сказала вона.

Родичі моряків також відзначили, що не хочуть ніякого силового втручання при вирішенні питання про звільнення моряків з полону, вони наполягають, що проблема має бути вирішена тільки дипломатичним шляхом.

Крім того, родичі моряків повідомили, що у судновласника “Аріани” на державному підприємстві з працевлаштування моряків "Укркрюїнг" обслуговується ще вісім суден, і одеські моряки рекомендують заблокувати їх роботу.

Сьогодні о 15.00 родичам українських моряків призначена зустріч з міністром закордонних справ Петром ПОРОШЕНКОМ. Вони сподіваються побачити нові фотографії з “Аріани” і почути голоси своїх близьких.

Також вони мають намір сьогодні піти до Посольства Греції в Україні і передати звернення прем`єр-міністру Греції та послу. “Ми хочемо бути почутими і хоч якось вплинути на ситуацію”, - сказала С.ФАБРИКАНТ.

Як повідомляв УНІАН, грецький суховантаж "Аріана" під прапором Мальти з 24 моряками-українцями на борту було захоплено піратами в ніч на 2 травня під час транспортування 35 тис. тонн сої з Бразилії до Ірану. Судновласник не може домовитися з піратами, які вимагають за судно 3 млн. дол.