Померла жінка-лікар, яка контактувала з хворими на вірусну інфекцію

Сьогодні у місті Моршин Львівської області померла лікар однієї з місцевих лікарень, яка контактувала з хворими на вірусну інфекцію і безпосередньо виїжджала на виклики. Про це повідомила УНІАН заступник начальника Головного управління охорони здоров‘я Львівської області Ірина МИКИТЧАК.

За її словами, у 56-річної жінки «попередньо було діагностовано пневмонію».

Також І.МИКИТЧАК повідомила останні дані про ситуацію у Львівській області: померло 11 осіб, в реанімаційних відділеннях області перебуває 12 осіб з діагнозом «пневмонія», 6 вагітних госпіталізовано в окремі палати інтенсивної терапії обласної клінічної лікарні.

«Із симптомами ГРВІ у Львівській області вже зареєстровано 7717 осіб і ця цифра продовжує зростати», - зазначила І.МИКИТЧАК.

Вона також наголосила на тому, що результатів вірусологічних аналізів ще немає, тому медики діагностують у хворих, переважно, ГРВІ.