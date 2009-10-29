Померла жінка-лікар, яка контактувала з хворими на вірусну інфекцію

19:22, 29 жовтня 2009
Суспільство
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Результатів вірусологічних аналізів ще немає

Сьогодні у місті Моршин Львівської області померла лікар однієї з місцевих лікарень, яка контактувала з хворими на вірусну інфекцію і безпосередньо виїжджала на виклики. Про це повідомила УНІАН заступник начальника Головного управління охорони здоров‘я Львівської області Ірина МИКИТЧАК.

За її словами, у 56-річної жінки «попередньо було діагностовано пневмонію».

Також І.МИКИТЧАК повідомила останні дані про ситуацію у Львівській області: померло 11 осіб, в реанімаційних відділеннях області перебуває 12 осіб з діагнозом «пневмонія», 6 вагітних госпіталізовано в окремі палати інтенсивної терапії обласної клінічної лікарні.

«Із симптомами ГРВІ у Львівській області вже зареєстровано 7717 осіб і ця цифра продовжує зростати», - зазначила І.МИКИТЧАК.

Вона також наголосила на тому, що результатів вірусологічних аналізів ще немає, тому медики діагностують у хворих, переважно, ГРВІ.

 

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